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Засвічити підтримку України від обох партій США, покликаний візит делегації Конгресу

Делегація Конгресу США. Фото МЗС

До Києва прибула делегація американського Конгресу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шагін, Емі Клобучар, Річардом Блументалем, Роджером Вікером. Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ", – написав Кулеба у Twitter.

Візит великої конгресової делегації є "виявом двопартійної підтримки України з боку США, перед лицем російської агресії", заявив член делегації Кріс Мерфі.

Перед візитом до України, від низки американських політиків-членів делегації прозвучали заяви на підтримку України. Так, напередодні в інтерв'ю Fox News сенатор Роджер Вікер нагадав слова колишнього президента США Рональда Рейгана про те, що СРСР був "імперією зла". Вікер звинуватив Путіна у намаганні "відновити цю імперію зла, яку засуджував Рейган" і закликав протистояти Путіну в таких зусиллях.

В інтерв'ю "Голосу Америки" перед візитом до України сенаторка Джин Шагін зазначила, що обидві партії США підтримують запровадження санкцій проти Росії в разі подальшої агресії щодо України. Шагін зауважила, що "такі санкції будуть більш далекосяжними, ніж будь-що, що ми бачили стосовно Росії на сьогодні".

Після брифінгу в американському посольстві, делегція провели зустріч з Кулебою, де обговорила те, "як Конгрес може допомогти Україні у випадку подальшої російської агресії", повідомив Мерфі

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Інтерв’ю з главою місії України при НАТО Наталією Галібаренко. Відео

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