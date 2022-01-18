Блінкен зустрінеться з Лавровим в Женеві, щоб закликати Росію до деескалації 

Під час телефонної розмови у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовились провести зустріч в Женеві. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу для преси у вівторок. "Держсекретар Блінкен закликає Росію негайно зробити кроки для деескалції", - додала вона.

Псакі назвала ситуацію навколо України "надзвичайно небезпечною". "Ми наразі перебуваємо на стадії, коли Росія в будь-який момент може провести напад на Україну і держсекретар Блінкен дуже чітко наголосить, що існує дипломатчний шлях вперед.

В середу та четвер Блінкен відвідає Україну та Берлін. На 19 січня у Блінкена заплановані зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та очільником МЗС України Дмитром Кулебою, на яких головний американський дипломат планує підкреслити "відданість США суверенітету та територіальній цілісності України", заявляв речник Держдепу Нед Прайс. Блінкен також зустрінеться зі співробітниками американської дипмісії та їхніми родинами і повідомить їм про плани Держдепу на випадок подальшої ескалації з боку Росії.

Псакі вказала на те, що президент Путін створив кризу, "коли зібрав 100 000 російських військових вздовж кордону України. Це включає нещодавнє переведення російских сил у Білорусь задля спільних навчань а також додаткові навчання на східному кордоні України".

Як повідомляв Голос Америки, під час телефонної розмови у вівторок Блінкен та Лавров обговорили підсумки кількох засідань, що відбулися у січні, зокрема засідання НАТО, ОБСЄ та Діалогу стратегічної стабільності.

“Держсекретар Блінкен розмовляв сьогодні із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони обговорили Діалог Стратегічної стабільності, що відбувся 10 січня, засідання Ради “НАТО-Росія” від 12 січня та засідання Постійної Ради ОБСЄ від 13 січня”, - мовиться на сайті Державного департаменту США.

Ентоні Блінкен у розмові з російським колегою “наголосив на необхідності продовження дипломатичного шляху для деескалації напруги навколо нарощування російських військ в і біля України, яке глибоко турбує”.

У заяві також йдеться, що Держсекретар у розмові із Лавровим “підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України”.

Він також “підкреслив, що будь-яке обговорення європейської безпеки повинно включати союзників НАТО та європейських партнерів, включно з Україною”.