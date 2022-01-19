Студія Вашингтон. Головне про зусилля США із протидії агресії Росії

Сьогодні в Студії Вашингтон. Київ цього тижня відвідає Державний секретар США Ентоні Блінкен. Більше про останні дипломатичні зусилля США із протидії російській агресії. Посол США в ОБСЄ Майк Карпентер: Захід вже зараз готовий відповідати швидко та потужно у разі, якщо Кремль вирішить вдатися до подальшої агресії проти України.