Час-Тайм. Держсекретар Блінкен в Києві. Інтерв’ю Голосу Америки

В ефірі Час-Тайм. Державний секретар США Ентоні Блінкен провів насичений переговорами день у Києві. Чи досі Вашингтон сподівається на успіх дипломатії, яке майбутнє Мінських угод, і чи може захід використати Північний Потік-2 як важіль впливу у стримуванні російської агресії проти України? Інтерв’ю Ентоні Блінкена Мирославі Гонгадзе. Сенатори-республіканці: Вашингтону слід діяти вже зараз, не чекаючи потенційного вторгнення. Одразу кілька міжнародних авіакомпаній скасували або змінили рейси до США через запуск інтернет-сервісу нового покоління 5G.