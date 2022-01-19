Час-Тайм. Держсекретар Блінкен в Києві. Інтерв’ю Голосу Америки
В ефірі Час-Тайм. Державний секретар США Ентоні Блінкен провів насичений переговорами день у Києві. Чи досі Вашингтон сподівається на успіх дипломатії, яке майбутнє Мінських угод, і чи може захід використати Північний Потік-2 як важіль впливу у стримуванні російської агресії проти України? Інтерв’ю Ентоні Блінкена Мирославі Гонгадзе. Сенатори-республіканці: Вашингтону слід діяти вже зараз, не чекаючи потенційного вторгнення. Одразу кілька міжнародних авіакомпаній скасували або змінили рейси до США через запуск інтернет-сервісу нового покоління 5G.
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