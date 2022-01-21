Блінкен назвав розмову з Лавровим "відвертою і змістовною"

"Нашою метою є дізнатись, чи готова Росія іти шляхом дипломатії і вжити інших кроків для деескалації ситуації в Україні, і, зрештою, вирішити наші розбіжності шляхом дипломатії та діалогу", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбулась у п'ятницю в Женеві і тривала близько 90 хвилин.

Блінкен назвав обговорення з Лавровим "відвертим і змістовним".

"Я повторив позицію США, союзників та партнерів, що ми рішуче підтримуємо Україну, її суверенітет та територіальну цілісність, - додав головний дипломат США. - Ми чітко вказуємо - якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон, це стане поновленням вторгнення і воно отримає швидку, жорстку і об'єднану відповідь від США, союзників та партнерів".

Блінкен також заявив, що президент США Джо Байден готовий зустрітись з російським президентом Володимиром Путіним, за умови досягнення дипломатичного прогресу щодо України.

Пілся зустрічі з Блінкеном, Лавров заявив, що Москва не становить загрози для сусідньої країни і висловив сподівання, що емоції щодо України вщухнуть, пише Reuters.

Напередодні Блінкен висловлював сумніви стосовно того, що зустріч може розв'язати питання двосторонніх відносин. За словами державного секретаря США, "складні проблеми з якими стикають сторони не вдасться вирішити швидко".

"Я не думаю, що ми вирішимо їх завтра у Женеві. Але ми можемо зміцнити наше порозуміння, а це у поєднанні з деескалацією нарощування російської військової присутності на кордонах України може відвернути нас від цієї кризи найближчими тижнями", - сказав Блінкен.

"Ми перебуваємо на вирішальному етапі", - заявив Блінкен про протистояння між західними країнами та росією через нагромадження російських військ на кордоні з Україною.

МЗС Росії заявив, що відносини між Москвою та Вашингтоном наблизились до "небезпечної критичної межі" і звинуватив у цьому США. В четвер прес-секретарка російського МЗС Марія Захарова заявила, що заява України та Заходу про можливий напад Росії на Україну є "прикриттям для підготовки власних масштабних провокацій, включаючи військового характеру".

В статті використано матеріал Reuters