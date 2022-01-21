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Час-Time

Час-Тайм. Підсумки зустрічі Блінкена і Лаврова

Час-Тайм. Підсумки зустрічі Блінкена і Лаврова
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Час-Тайм. Підсумки зустрічі Блінкена і Лаврова

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В ефірі Час-Тайм. Без прориву, але з надією на продовження дипломатичних зусиль завершилася у Женеві зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Підсумки. Сенатор-демократ Крис Мерфі: більшість американців розуміють необхідність підтримати Україну. Не зволікати - ні з додатковим озброєнням, ні з укріпленням союзників на східному фланзі НАТО, ні з призначенням посла в Україні - закликав адміністрацію Байдена лідер республіканців у Сенаті. Українська стрічка «Клондайк» на фестивалі незалежного кіно «Санденс»: інтерв’ю з режисеркою та виконавицею головної ролі.

Не зволікати - ні з додатковим озброєнням, ні з укріпленням союзників на східному фланзі НАТО, ні з призначенням посла в Україні - закликав адміністрацію Байдена лідер республіканців у Сенаті. Українська стрічка «Клондайк» на фестивалі незалежного кіно «Санденс»: інтерв’ю з режисеркою та виконавицею головної ролі.

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