Не зволікати - ні з додатковим озброєнням, ні з укріпленням союзників на східному фланзі НАТО, ні з призначенням посла в Україні - закликав адміністрацію Байдена лідер республіканців у Сенаті. Українська стрічка «Клондайк» на фестивалі незалежного кіно «Санденс»: інтерв’ю з режисеркою та виконавицею головної ролі.
Час-Тайм. Підсумки зустрічі Блінкена і Лаврова
В ефірі Час-Тайм. Без прориву, але з надією на продовження дипломатичних зусиль завершилася у Женеві зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Підсумки. Сенатор-демократ Крис Мерфі: більшість американців розуміють необхідність підтримати Україну. Не зволікати - ні з додатковим озброєнням, ні з укріпленням союзників на східному фланзі НАТО, ні з призначенням посла в Україні - закликав адміністрацію Байдена лідер республіканців у Сенаті. Українська стрічка «Клондайк» на фестивалі незалежного кіно «Санденс»: інтерв’ю з режисеркою та виконавицею головної ролі.
Випуски
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січень 20, 2022
Час-Тайм. Нові заяви Байдена та Блінкена щодо України
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січень 19, 2022
Час-Тайм. Держсекретар Блінкен в Києві. Інтерв’ю Голосу Америки
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січень 18, 2022
Час-Тайм. Держсекретар США Блінкен їде в Україну - подробиці
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січень 17, 2022
Час-Тайм. Ми з Україною - сенатори США в Києві. Головні заяви
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січень 14, 2022
Час-Тайм. Кібератака на Україну. Як реагують у США
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січень 13, 2022
Час-Тайм. ОБСЄ-Росія. Перші підсумки переговорів