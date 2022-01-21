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Не зволікати - ні з додатковим озброєнням, ні з укріпленням союзників на східному фланзі НАТО, - Мітч Макконнелл. Відео

  • Голос Америки
Не зволікати - ні з додатковим озброєнням, ні з укріпленням союзників на східному фланзі НАТО, - Мітч Макконнелл. Відео
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Не зволікати - ні з додатковим озброєнням, ні з укріпленням союзників на східному фланзі НАТО, - Мітч Макконнелл. Відео

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