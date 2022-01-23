Британія каже про план Москви насадити в Україні маріонеткову владу

Велика Британія вдалася до незвичайного кроку, офіційно оприлюднивши дані своєї розвідки про те, що британці називають планами Москви насадити в Україні проросійський режим.

Російський уряд прагне насадити у Києві проросійського лідера.

В оприлюдненій в суботу 22 січня заяві від імені британського міністерства закордонних справ сказано:

“Ми маємо інформацію, яка свідчить, що російський уряд прагне насадити у Києві проросійського лідера, в той час як він вирішує, чи вторгатися і окуповувати Україну”.

В офіційному повідомленні також вказані кілька імен з поміж “багатьох колишніх українських політиків” з якими, як каже Лондон, “російські розвідслужби підтримують зв’язки”.

Потенційним проросійським “лідером” для України британський уряд називає Євгена Мураєва - колишнього депутата Верховної Ради і власника телевізійного каналу проросійського спрямування.

Мураєв у коментарях для кількох британських газет відкинув звинувачення і назвав себе “патріотом”, зауваживши, що перебуває під російськими санкціями.

Але британські ЗМІ називають Євгена Мураєва проросійським і кажуть, що його телеканал чітко повторює московську лінію зокрема виступаючи проти Заходу загалом і зокрема проти НАТО і США.

Інформація проливає світло на масштаби російської діяльності спрямованої на підрив України і вказує на мислення у Кремлі.

У списку в британському повідомленні також названі кілька посадовців з часів президентства Віктора Януковича, який втік до Росії і переховується там з 2014 року: Сергій Арбузов, Микола Азаров, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович.

Російське міністерство закордонних справ назвало британські заяви “дезінформацією” і “провокативною діяльністю”.

Звинувачення Великої Британії співзвучне із багатьма застереженнями США й інших західних урядів, а також з заявими уряду України, що Росія стягнула величезну кількість військ і техніки, готуючись до можливого нового вторгнення.

Москва заперечує планування нового нападу на Україну, але водночас стверджує про готовність до дій у відповідь на те, що у Москві називають українськими “провокаціями”.

Президент Росії Володимир Путін та його урядовці постійно називають обрану на міжнародно визнаних виборах українську владу “режимом” і стверджують про “кривавий переворот” 2014 року.

“Оприлюднена сьогодні інформація проливає світло на масштаби російської діяльності спрямованої на підрив України і вказує на мислення у Кремлі”, - сказала Елізабет Трасс, міністр оборони Великої Британії.



Заява британського уряду також наголошує на “беззастережній підтримці суверенітету і територіальної цілісності Україна в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом”.

Уряд в Лондоні тепер радить, щоб громадяни Великої Британії без необхідності не подорожувати в Україну, вказуючи на "непевність щодо намірів Росії", яка стягнула величезні військові сили до України.