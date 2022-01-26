Британія вслід за США припускає можливі особисті санкції проти Путіна

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс припустила можливість запровадження санкцій проти особисто президента Росії Володимира Путіна у разі нових російських воєнних дій проти України.

Персональні санкції щодо керівників держав застосовуються дуже рідко, але президент США Джо Байден 25 січня сказав, що розгляне можливість санкцій проти Путіна.

Елізабет Трасс наголосила: «Ми нічого не виключаємо», коли під час інтерв’ю британському телеканалу Sky її запитали, чи може Лондон піти на такий крок.

«Ми подамо новий законопроект, щоб зміцнити наш санкційний режим, і щоб ми могли охоплювати більше компаній та осіб у Росії», - повідомила вона 26 січня.

Твердження Лондона про готовність до небувалих санкцій щодо Москви співзвучні з заявами інших західних країн, зокрема США, у намаганнях змусити Росію відмовитися від можливості застосування величезної кількості військ і техніки стягнутої до України.

Керівники країн Європи і трансатлантичні союзники дали зрозуміти, що не вірять запевненням Росії про відсутність планів силових дій проти України.

Погрози санкцій і пропозиції діалогу

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив у парламенті у середу, що в Лондоні «набір ударних санкцій вже готовий», і що британці хочуть такої ж готовності від європейських друзів.

На тлі небувалого зосередження російських військ та погрозливих заяв Москви на адресу України, Британія також активізувала постачання Києву зброї, наголошуючи на праві українців захищатися.

Найбільші європейські країни: Німеччина та Франція теж застерігають Росію від застосування сили і кажуть, що готуються до розширення санкцій.

Але французькі та німецькі урядовці наголошують також на потребі діалогу з Москвою.

Париж 26 січня став місцем чергової зустріч радників керівників країн Нормандської четвірки у намаганні зрушити з місця процес мирного врегулювання на Донбасі.

Український представник на тих переговорах Андрій Єрмак, який очолює офіс президента України, цього тижня заперечив, що Київ піде на переговори з підтримуваними Росією формуваннями, так званими ДНР та ЛНР.

Але Росія, стверджуючи про свою непричетність до війни на сході України, наполягає, що Київ зобов’язаний визнати ті формування і навіть затвердити те визнання в українській конституції.

Україна каже, що першочерговим вважає завдання припинити усі бойові дії, вивести іноземні сили з території, яку де факто контролює Росія і розпустити незаконні озброєні формування.