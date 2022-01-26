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Папа римський Франциск закликав вірян світу помолитися за мир в Україні. Відео

Папа римський Франциск закликав вірян світу помолитися за мир в Україні. Відео
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Папа римський Франциск закликав вірян світу помолитися за мир в Україні. Відео

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“Прошу вас помолитися за мир в Україні, і робити це часто протягом цього дня". У середу, Папа римський Франциск закликав вірян помолитися за мир в Україні.

Франциск також згадав Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, який визначається у цей день.

“Ми говорили про Голокост: тільки подумайте, що під час останньої війни було вбито понад 5 мільйонів людей. Це люди у муках. Вони зазнали голод, зазнали багато жорстокості і заслуговують на мир. Нехай молитви та благання, які сьогодні підносяться до неба ( за Україну) торкнуться розумів і сердець світових лідерів - щоб діалог переважав і щоб благополуччя народу переважило політичні інтереси (в Україні). Благаю – тільки не війна!”

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