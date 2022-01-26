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Час-Time

Час-Тайм. США відповіли на вимоги Кремля. Подробиці

Час-Тайм. США відповіли на вимоги Кремля. Подробиці
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Час-Тайм. США відповіли на вимоги Кремля. Подробиці

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В ефірі Час-Тайм. США і НАТО доправили до Москви письмові відповіді на вимоги Кремля про безпекові гарантії. Детально про переговори Норманської четвірки. Росія розпочала масштабні військові навчання в акваторії окупованого Криму. США готові відповісти на усі можливі сценарії ескалації агресії Росії проти України – заступниця держсекретаря Венді Шерман. Інфляція у США досягла рекордного рівня за останні 40 років – чому та чого очікувати далі?

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