Час-Тайм. США відповіли на вимоги Кремля. Подробиці

В ефірі Час-Тайм. США і НАТО доправили до Москви письмові відповіді на вимоги Кремля про безпекові гарантії. Детально про переговори Норманської четвірки. Росія розпочала масштабні військові навчання в акваторії окупованого Криму. США готові відповісти на усі можливі сценарії ескалації агресії Росії проти України – заступниця держсекретаря Венді Шерман. Інфляція у США досягла рекордного рівня за останні 40 років – чому та чого очікувати далі?