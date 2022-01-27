Час-Тайм. Які кроки для підтримки України пропонує Конгрес США?

В ефірі Час-Тайм. Президент Байден в четвер матиме телефонну розмову з президентом Зеленським. Із візитом до Брюсселя та Києва вирушила двопартійна група конгресменів. Держсекретар США провів телефонну розмову з китайським колегою, під час якої підкреслив, які ризики подальша агресія Росії в Україні становить для глобальної безпеки та економіки. Про роль російських найманців та Китаю у зростанні загроз безпеці на африканському континенті розповів Голосу Америки глава Африканського командування США. Інфляція, перебої з поставками: Як малому бізнесу у США вдається залишатись на плаву? 27 січня світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голоскосту.