Час-Тайм. Які кроки для підтримки України пропонує Конгрес США?
В ефірі Час-Тайм. Президент Байден в четвер матиме телефонну розмову з президентом Зеленським. Із візитом до Брюсселя та Києва вирушила двопартійна група конгресменів. Держсекретар США провів телефонну розмову з китайським колегою, під час якої підкреслив, які ризики подальша агресія Росії в Україні становить для глобальної безпеки та економіки. Про роль російських найманців та Китаю у зростанні загроз безпеці на африканському континенті розповів Голосу Америки глава Африканського командування США. Інфляція, перебої з поставками: Як малому бізнесу у США вдається залишатись на плаву? 27 січня світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голоскосту.
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