Інфляція, перебої з поставками: Як малому бізнесу у США вдається залишатись на плаву? Відео

Економіка США у 2021 році зросла на 5,7 відсотка, повідомило у своєму звіті у четвер Бюджетне бюро Конгресу. Це найбільший річний стрибок з середини 80-их. Також у минулому році було створено рекодні майже 6 з половиною мільйонів робочих місць. У той же час країна наразі переживає найвищий за сорок років рівень інфляції та перебої в мережі поставок. Від цих перебоїв дуже потерпають малі бізнеси. За опитуванням Голман Сакс понад 80 відсотків малих бізнесів кажуть, що потребують негайної додаткової фінансової допомоги від уряду.