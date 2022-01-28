Сенат може збільшити військову допомогу Україні

Група сенаторів від обох партій провела в четвер зустріч, під час якої обговорювалося створення законопроекту про значне збільшення обсягу оборонної допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні у зв'язку із загрозою російського вторгнення.

Група із п'яти демократів і п'яти республіканців досягла прогресу в переговорах про розробку відповідного законопроекту, повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме із перебігом переговорів. Планується, що законопроект буде розглянутий Сенатом вже наступного тижня. Для того, щоб стати законом, документ також має отримати схвалення у Палаті представників та бути підписаний президентом США Джо Байденом.

Сенатори від обох партій заявили, що вони хочуть оперативно підтримати Україну, біля кордонів якої за останні місяці Росія сконцентрувала значну військову міць, вимагаючи від НАТО вивести війська та озброєння зі Східної Європи, а також відмовити Україні у праві на вступ до оборонного альянсу.

Агенція повідомляє, що серед сенаторів існують розбіжності, зокрема, щодо необхідності введення санкцій проти газопроводу «Північний потік-2».

Представники обох партій також розробляють угоду про те, які санкції мають бути введені проти Росії зараз та які можуть бути задіяні у разі вторгнення, повідомили джерела у Сенаті.

Представник сенатора Боба Менендеса відмовився коментувати ці переговори. У січні Менендес, голова сенатського Комітету з міжнародних відносин, представив законопроект про запровадження масштабних санкцій щодо високопоставлених російських чиновників, зокрема, проти президента РФ Володимира Путіна, а також проти російських банківських установ у разі вторгнення Москви на територію України.

Республіканці хотіли б, щоб законопроект включав «істотне збільшення» президентських повноважень або прискорений механізм надання допомоги Україні у сфері безпеки, повідомило джерело, знайоме із ходом переговорів.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки"

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