Група підтримки України в Конгресі США закликала вільний світ стати на захист України

"Зачинити двері перед жахіттям Путіна для України" закликали в статті для USA Today керівники групи підтримки України в американському Конгресі.

Співавтори звернення, конгресмени від Демократичної партії Марсі Каптур та Майк Квіглі, а також республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс закликали ООН та ОБСЄ створити світову коаліцію, щоб "захистити суверенітет та незалежність України і зберегти європейську стабільність на покоління".

Американські законодавці закликали війльний світ вимагати "неухильного припинення вогню і швидкого формування захисного щита, щоб стримувати тих, хто бажає зашкодити Україні".

"Кремль готовий пожертвувати життями тисяч своїх чоловіків та жінок з єдиною метою - підтримати свого безжального диктатора Володимира Путіна", - йдеться в статті конгресменів.

Як Голос Америки повідомляв раніше, США скликали засідання Ради Безпеки ООН на понеділок для обговорення ситуації навколо України.

За даними США, збільшення контингенту РФ на кордоні з Україною триває. За минулу добу кількість військових зросла на заході Росії та в Білорусі, заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу для преси у четвер.

Росія заперечує плани проводити нові напади на Україну.