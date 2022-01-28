"Перша кішка США" - подружжя Байденів завело у Білому домі нову улюбленицю

Президентське подружжя США Джо і Джилл Байдени привітали нову улюбленицю у Білому домі - кішку Віллоу. Про це перша леді повідомила у Twitter.

Ім'я тварині, якій приблизно два роки, дали на честь рідного міста Джилл - Віллоу Гров у штаті Пенсильванія, повідомляє CNN.

Як розповів прес-секретар першої леді Майкл ЛаРоса, вперше Байдени побачили Віллоу під час передвиборчого туру у 2020 році, коли під час виступу Джилл кішка стрибнула на сцену. Власники ферми, де відбувалась подія, помітили "миттєвий зв'язок" між кішкою та її майбутніми власниками.

Після перемоги на виборах Байдени повідомили, що заберуть кішку до Білого дому, але переїзд тварини "був відкладений", пише USA Today.

Віллоу стала першою кішкою у резиденції президента США із часу улюблениці Джорджа Буша-молодшого на ім'я Індіа.

Зараз Байдени також мають цуценя німецької вівчарки Коммендер, що став "першим собакою країни" після того, як помер 13-річний пес подружжя - Чемп.

У статті використано матеріали USA Today, CNN, The Hill