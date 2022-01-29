Сніговий шторм у США - скасовано тисячі авіарейсів, багато домівок залишилось без струму

Східне узбережжя США накрили снігові бурі, в деяких регіонах - ураганний вітер. Майже 5 000 рейсів у США було скасовано цими вихідними, ще більше постраждали від затримок, повідомляє авіаційна мережа FlightAware. Також припинено рух потягів Amtrack на ділянці з Вашингтона до Бостона.

Без струму в регіоні залишилось майже 100 000 осель. Населення регіону, де видано попередження про екстремальні зимові, перевищує 40 мільйонів осіб.

В штаті Массачусетс очікується більше 30 см снігу. В деяких регіонах Коннектикуту випдає до 15 см снігу на годину. Це ускладнює можливості для пересування. Влада штатів закликала мешканців залишатись вдома цими вихідними.

До 50 см снігу випало Нью-Йорку. Негода також супроводжувалась шквальним вітром.

Циклон заторкнув і південь Східного узбережжя США. У Маямі, Флорида, вперше за 10 років очікується температура нижче нуля.