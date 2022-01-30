"Ми не плануємо розгортати війська НАТО в Україні", - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у неділю, що у разі російського вторгнення Альянс не планує розгортати війська в Україні, адже держава не входить до НАТО.

На запитання в ефірі BBC, чи не виключає він введення військ НАТО в Україну, якщо Росія справді вторгнеться, Столтенберг сказав: «Ми не плануємо розгортати війська НАТО в Україні... ми зосереджуємось на наданні підтримки».

«Є різниця між тим, щоб бути членом НАТО та бути сильним і дуже цінним партнером, як Україна. У цьому немає жодних сумнівів».

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія розглядає можливість «значного» розміщення військ, військових кораблів і винищувачів у Східній Європі, щоб протистояти «ворожості Росії» щодо України.

У статті використано матеріали Reuters