Байден обговорить із шейхом Катару енергетичну безпеку у Європі на випадок можливого вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден у понеділок приймає у Білому домі еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані. Зокрема, лідери обговорять енергетичну безпеку у Європі із огляду на можливу нову російську агресію проти України. Про це із посиланнями на американських посадовців повідомляє Reuters.

Катар - найбільший світовий постачальник зрідженого природного газу й може постачати паливо до Європи, якщо потенційний конфлікт в Україні підірве російську систему постачання.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, американські сенатори майже дійшли двопартійної згоди щодо законопроекту, який накладе санкції на Росію за її агресію проти України.

Спірним залишається питання санкцій щодо "Північного потоку-2". Нещодавно демократи в Сенаті заблокували законопроект республіканця Теда Круза, який передбачав введення санкцій проти компаній, пов’язаних з газогоном. У недільному інтерв’ю сенатор Ріш зауважив, що досі не дійшли згоди, що робити відносно "Північного потоку-2".

Водночас, минулого тижня речник Держдепу Нед Прайс підкреслив, що "якщо Росія будь-яким чином вторгнеться до України, "Північний потік-2" не запрацює".