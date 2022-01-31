"Враховуючи досвід, ми не можемо вірити обіцянкам Росії", що вона не збирається розпочати війну, - Кислиця в Раді Безпеки ООН

Враховуючи попередній досвід, Україна не можемо вірити обіцянкам Росії - про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України в організації Сергій Кислиця.

"Сьогодні ми почули від російської сторони, що вона не збирається розпочати війну проти моєї держави. Це дуже важливе повідомлення, адже нам досі бракує пояснень від Росії щодо її дій та військових переміщень, - підкреслив Кислиця. - Враховуючи досвід, ми не можемо вірити обіцянкам Росії, лише практичним діям щодо відводу військ від кордону. Україна відкидає будь-які намагання використати силу, як інструмент Росії змусити Україну та партнерів прийняті нелегітимні вимоги. Немає місця компромісам щодо принципових питань".

Засідання скликала делегація від Сполучених Штатів. Рада заслухала інформацію високопоставленого представника ООН, після чого виступили із заявами всі 15 членів Ради Безпеки, включаючи Росію, США та європейських членів Ради: Францію, Ірландію, Велику Британію та Албанію.

Українському представнику в ООН було надано слово згідно із правилами Ради. Перед його виступом постпред Росії в ООН Василь Небензя залишив залу, пояснивши це запланованою раніше зустріччю із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Під час власного виступу Небензя заявив, що Захід не надав доказів того, що Кремль планує нове воєнне вторгнення до України, назвавши "розмови про наближення війни" - "провокаційними". За його словами, російські політики не робили заяв про такі плани: "Навпаки, ми на всіх рівнях категорично відкидали такі обвинувачення. Робимо це й зараз".

Крім того, Небензя закликав членів Ради Безпеки проголосувати проти проведення засідання, назвавши цю ініціативу "мегафонною дипломатією" та втручанням у внутрішні справи Росії. Посланець Москви пропонував провести засідання у закритому режимі, й лише представник Китаю в ООН Чен Су проголосував за цю ініціативу, підкресливши, що "терміново необхідна тиха дипломатія, а не "мікрофонна" дипломатія".

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд висловила надію, що Росія обере шлях дипломатії, а не конфлікту. Вона нагадала, що скупчення російських військ біля кордонів з Україною є найбільшою мобілізацією в Європі за останні кілька десятиліть. Дипломатка зазначила, що Росія стягнула понад 100 тисяч солдатів бойового та спеціального призначення, готових здійснити наступальні операції на територію України.

Посланець Франції в ООН Нікола де Рів'єр підкреслив, що, якщо Росія все ж почне нове вторгнення, міжнародна відповідь буде "сильною і згуртованою", а заступник голови британської дипмісії в організації Джеймс Каріукі наголосив, що така війна "дорого" обійдеться Кремлю.

Тим часом, представник Кенії в ООН пояснив ситуацію довкола України протистоянням між НАТО та Росією, вирішити яку можна співпрацею. Він також процитував африканську приказку: "Коли б'ються слони, страждає трава", пише The Guardian.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", The Guardian