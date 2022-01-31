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Підсумки термінового засідання Радбезу ООН через ситуацію на українських кордонах. Відео

Підсумки термінового засідання Радбезу ООН через ситуацію на українських кордонах. Відео
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Підсумки термінового засідання Радбезу ООН через ситуацію на українських кордонах. Відео

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Російська агресія, заявила постійна преставниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, загрожує не лише безпеці України, а й усьому міжнародному правопорядку. Президент США Джо Байден назвав засідання Радбезу критично важливими для того, щоб світ згуртувався і в один голос закликав до де-ескалації, на підтримку дипломатії і про неприпустимість використання військової агресії проти сусідів. "Якщо Росія щира у бажанні вирішувати наші двосторонні безпекові запокоєння шляхом дипломатії - зазначив Байден - Сполучені Штати, наші союзники і партнери, будуть продовжувати це робити". Якщо ж Росія вирішить атакувати Україну - на неї чекатимуть негайні і жорсткі наслідки - додав президент.

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