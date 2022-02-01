Представниця США в Радбезі ООН: Суверенний народ України має право визначати своє майбутнє без силової загрози. Відео

"Протягом багатьох років російські лідери стверджували, що Україна не є справжньою державою, і ставили під сумнів її право на самовизначення. Будемо чіткими: Україна є державою-членом ООН, яка нещодавно відзначила три десятиліття незалежності. Україна є суверенною країною і її суверенний народ має право визначати своє майбутнє без силової загрози...Що б це означало для світу, якби колишні імперії мали право на початок силового повернення території? Це поставило б нас на небезпечний шлях." У понеділок за ініціативою США відбулось засідання Ради Безпеки ООН, де обговорювалось питання російської агресії проти України. Послиня США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що скупчення російських військ біля кордонів з Україною є найбільшою мобілізацією в Європі за останні кілька десятиліть. Вона зазначила, що Росія стягнула понад 100 тисяч солдатів бойового та спеціального призначення, готових здійснити наступальні операції на територію України. Також Грінфілд зазначила, Росія направила понад 5 тисяч військових у Білорусь та зауважила, що США мають інформацію про намір Росії направити додаткові 30 тисяч військових до українсько-білоруського кордону у перших числах лютого.