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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Деталі телефонної розмови Блінкена з Лавровим

Студія Вашингтон. Деталі телефонної розмови Блінкена з Лавровим
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Студія Вашингтон. Деталі телефонної розмови Блінкена з Лавровим

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США зі союзниками продовжують дипломатичні зусилля, направлені на приборкання російської агресії. Держсекретар США провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим. Борис Джонсон у Києві зустрівся з президентом Зеленським. Паралельно з дипломатичною роботою США та Великобританія підготували пакети потужних санкцій, які вдарять безпосередньо по найближчому оточенню Путіна та членах їх родин у випадку нового вторгнення Росії в Україну. Дві партії оборонної допомоги зі США прибули до Києва менш ніж за добу, - Олексій Резніков.

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