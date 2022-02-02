Студія Вашингтон. Деталі телефонної розмови Блінкена з Лавровим

Сьогодні в Студії Вашингтон. США зі союзниками продовжують дипломатичні зусилля, направлені на приборкання російської агресії. Держсекретар США провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим. Борис Джонсон у Києві зустрівся з президентом Зеленським. Паралельно з дипломатичною роботою США та Великобританія підготували пакети потужних санкцій, які вдарять безпосередньо по найближчому оточенню Путіна та членах їх родин у випадку нового вторгнення Росії в Україну. Дві партії оборонної допомоги зі США прибули до Києва менш ніж за добу, - Олексій Резніков.