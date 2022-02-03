Студія Вашингтон. Заяви у США про відправку додаткових сил до Європи

Сьогодні в Студії Вашингтон. США відправляють додатковий військовий контингент до Європи, найперше - на посилення оборонних потужностей країн на східному фланзі НАТО - Румунії та Польщі. Лідер республіканської меншості у Сенаті привітав рішення адміністрації Байдена посилити союзників на східному фланзі НАТО.