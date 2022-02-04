Немає свідчень, що Путін прийняв рішення щодо військ на кордоні з Україною - Посол США у НАТО

Наразі "немає свідчень", що російський президент Володимир Путін прийняв рішення "про те, що робити з цими військами на кордоні" з Україною. Про це заявила посол США в НАТО Джуліан Сміт у відповідь на питання журналістки CNBC щодо того, чи мають вплив на Путіна заяви заходу про можливі жорсткі економічні санкції проти Росії у випадку подальшого вторгнення до України.

"Ми намагаємось зробити більш жорстким вибір для президента Путіна, в той час, як він зважує варіанти можливих дій", - додала Сміт в інтерв'ю CNBC в четвер. Вона вказала, що США на союзники рішуче налаштовні запровадити "масштабні економічні санкції" у разі подальшої ескалації з боку Кремля.

"Ми продовжимо сигналізувати йому [Путіну] як в рамках НАТО, так і разом з ЄС, що ми розглядаємо низку заходів на випадок надзвичайних ситуацій, включаючи масштабні економічні санкції та наслідки", - заявила посадовиця.

Раніше в інтерв'ю Голосу Америки речник Пентагону Джон Кірбі розповів, що в НАТО рішуче налаштовані щодо стримування Росії і "всередині Альянсу уже існує відчуття певного тиску, щоб дати чітко зрозуміти пану Путіну, наскільки серйозно всі союзники сприймають наші взаємні вимоги щодо оборони".

"Ми маємо переконатися, що ми не лише надсилаємо потужний сигнал про солідарність у НАТО, але й що Альянс дійсно готовий твердо захищатися у разі потреби. І я вважаю, це важливо бачити і чути не тільки пану Путіну, а й самим союзникам", - сказав Кірбі.

Значне нагромадження Росією військ на кордоні з Україною змусило міжнародну спільноту говорити про можливість нової агресії Росії проти України. Росія заперечує плани провести новий напад на Україну.