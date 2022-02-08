Час-Тайм. Переговори Макрон-Путін і Байден-Шольц - підсумки

В ефірі Час-Тайм. Канцлер Німеччини Олаф Шольц приймає у себе президента Франції Макрона, який щойно повернувся з Москви та Києва, та польського колегу Дуду. Говоримо про результати серії переговорів, направлених на приборкання кремлівської агресії. Які настрої панують серед американців у Києві? Академія киномистецтв оголосила номінантів на найвищу кіно-нагороду - Оскар. Розповідаємо про претендентів отримати золоту статуетку.