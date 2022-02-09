Для чого Росія спрямувала військові кораблі у Чорне море, розмірковують експерти 

Група з трьох російських військових кораблів зайшла до Чорного моря, кожен з кораблів може перевозити до 10 танків і 350 військових, повідомляюь ЗМІ. Російське міністерство оборони пояснює пересування кораблів до Чорного моря участю у військових навчаннях.

Російські військові кораблі також перебувають у Середземному морі. Поблизу них діє американський корабель, пише видання USNI з посиланням на інформацію посадовця Пентагону. Також в Середземному морі перебуває авіаносна група США "Гаррі Трумен".

Пересування російських кораблів відбувається на тлі нагромадження сил РФ навколо України. Експерти на Заході висувають різні версії стосовно мети проходження додаткових кораблів РФ до Чорного моря. Для того, щоб відрізати Україні доступ до моря, Росія повина буде захопити Одесу, говорить виданню USNI аналітик американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс .

Інші ж вказують, що кораблі можуть висадитись далі від Одеси і перекрити дороги, щоб не дозволити Україні надіслати підкріплення, або діяти на морі, щоб блокувати пересування українських сил. Про це, зокрема, говорить Браян Кларк з Гудзонівського інституту в коментарі американському оборонному виданню Stripes.

6 кораблів, що прямують до Чорного моря, розширюють варіанти дій для російських військових, пише дослідник H. I. Саттон в статті для Naval News. Він вказує, що такі дії виглядають як підготовка до вторгнення.

В статті використано інформацію видань Stripes, USNI, Naval News.