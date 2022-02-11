Лондон тепер може блокувати російські гроші і в британських офшорах

Британський уряд оголосив, що тепер має обґрунтовані законом повноваження запроваджувати нові широкі санкції проти Росії «в межах намагань переконати Кремль припинити кампанію агресії в Україні».
«Це означає, що Сполучене Королівство тепер може накладати санкції на російські підприємства та на осіб у широкому спектрі економіки та стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна, інформаційно-комп'ютерна галузь і в фінансових послугах», - сказано в офіційному урядовому повідомленні.
Санкції можуть мати величезний вплив на близьких до Путіна олігархів...Сузан Голлі, Spotlight on Corruption.
Напередодні ухвалення нових санкційних правил очільниця британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс заявили, що «ті, хто сидить у Кремлі та довкола них, не будуть мати де сховатися. Ми зробимо так, щоб ті, хто поділяє відповідальність за агресивні і дестабілізуючі дії, щоб вони також поділяли тяжку ціну. Їхні статки у Сполученому Королівстві будуть заморожені. Жодне британське підприємство, чи особа не зможе вести з ними трансакції. А якщо вони захочуть в’їхати в Британію, їх розвернуть назад».
Британські активісти й коментатори, які віддавна вказують на потребу очищення британської фінансової системи від «брудних» російських грошей, привітали оголошені наміри уряду і зауважують на широких нових повноваженнях - зокрема на можливостях діяти проти активів не лише у Лондоні, але й у так званих офшорах.
«Санкції можуть мати величезний вплив на близьких до Путіна олігархів, бо це може означати, що жоден банк у Сполученому Королівстві не зможе мати справу з їхніми активами. І не лише у Сполученому Королівстві, але й в усіх наших заморських територіях таких як Британські Віргінські острови чи Кайманові острови», - пояснила в інтерв'ю британському радіо Сузан Голлі з британської організації Spotlight on Corruption.
Але вона також зауважила, що британський уряд досі не використовував ефективно навіть ті можливості, які мав досі, і що у межах санкцій запроваджених у минулому Лондон заморозив лише 44,5 мільйонів фунтів, що, за її словами, становить «дрібниці».
Журналіст і дослідник відмивання грошей та впливу іноземних фінансових інтересів у Великій Британії Олівер Буллов висловлює побоювання, що у разі спроби застосування тих санкцій, буде важко довести зв’язок між певними активами і особами пов’язаними з російським урядом.
Олівер Буллов давно доводить і тепер повторив у низці дописів у Twitter про необхідність змін британських законів, щоб вони заборонили анонімне володіння майном, «бо це дозволило б нам бачити потоки грошей і бачити справжні зв’язки між особами».
«Це добре, що Сполучене Королівство щось робить і молодці у міністерстві закордонних справ за початок. Але міністерство фінансів, департамент з питань стратегії підприємства, енергетики й промисловості та міністерство внутрішніх справ повинні почати вилучати брудні гроші з нашої економіки», - вважає дослідник.
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