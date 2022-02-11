Лондон тепер може блокувати російські гроші і в британських офшорах

Британський уряд оголосив, що тепер має обґрунтовані законом повноваження запроваджувати нові широкі санкції проти Росії «в межах намагань переконати Кремль припинити кампанію агресії в Україні».

«Це означає, що Сполучене Королівство тепер може накладати санкції на російські підприємства та на осіб у широкому спектрі економіки та стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна, інформаційно-комп'ютерна галузь і в фінансових послугах», - сказано в офіційному урядовому повідомленні.

Санкції можуть мати величезний вплив на близьких до Путіна олігархів...

Напередодні ухвалення нових санкційних правил очільниця британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс заявили, що «ті, хто сидить у Кремлі та довкола них, не будуть мати де сховатися. Ми зробимо так, щоб ті, хто поділяє відповідальність за агресивні і дестабілізуючі дії, щоб вони також поділяли тяжку ціну. Їхні статки у Сполученому Королівстві будуть заморожені. Жодне британське підприємство, чи особа не зможе вести з ними трансакції. А якщо вони захочуть в’їхати в Британію, їх розвернуть назад».

Британські активісти й коментатори, які віддавна вказують на потребу очищення британської фінансової системи від «брудних» російських грошей, привітали оголошені наміри уряду і зауважують на широких нових повноваженнях - зокрема на можливостях діяти проти активів не лише у Лондоні, але й у так званих офшорах.

«Санкції можуть мати величезний вплив на близьких до Путіна олігархів, бо це може означати, що жоден банк у Сполученому Королівстві не зможе мати справу з їхніми активами. І не лише у Сполученому Королівстві, але й в усіх наших заморських територіях таких як Британські Віргінські острови чи Кайманові острови», - пояснила в інтерв'ю британському радіо Сузан Голлі з британської організації Spotlight on Corruption.

Але вона також зауважила, що британський уряд досі не використовував ефективно навіть ті можливості, які мав досі, і що у межах санкцій запроваджених у минулому Лондон заморозив лише 44,5 мільйонів фунтів, що, за її словами, становить «дрібниці».

Журналіст і дослідник відмивання грошей та впливу іноземних фінансових інтересів у Великій Британії Олівер Буллов висловлює побоювання, що у разі спроби застосування тих санкцій, буде важко довести зв’язок між певними активами і особами пов’язаними з російським урядом.

Олівер Буллов давно доводить і тепер повторив у низці дописів у Twitter про необхідність змін британських законів, щоб вони заборонили анонімне володіння майном, «бо це дозволило б нам бачити потоки грошей і бачити справжні зв’язки між особами».

«Це добре, що Сполучене Королівство щось робить і молодці у міністерстві закордонних справ за початок. Але міністерство фінансів, департамент з питань стратегії підприємства, енергетики й промисловості та міністерство внутрішніх справ повинні почати вилучати брудні гроші з нашої економіки», - вважає дослідник.

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