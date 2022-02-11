Джавеліни і боєприпаси: уже 14-й літак з американською військовою допомогою сів у Борисполі

Черговий авіарейс з американською безпековою допомогою, у тому числі протитанковими комплексами "Джавелін", прибув до Києва.

Це вже 14-й літак з додатковою допомогою від уряду Сполучених Штатів, - повідомило посольство США в Україні.

Як мовиться у повідомленні, у рамках цієї додаткової допомоги, виділеної президентом США Джо Байденом у січні, Сполучені Штати вже надали приблизно 1200 тонн військового обладнання, необхідного для захисту від триваючої російської агресії.

Про прибуття двох літаків з американською зброєю для оборони України повідомлялося раніше цього тижня, у середу 9 лютого.

"Постачання безпекової допомоги цього тижня демонструють постійну відданість Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів зміцненню оборони України та підтримці її суверенітету та територіальної цілісності", - зазначає посольство США у Twitter.

"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію!" - прокоментував нові поставки міністр оборони України Олексій Резніков.

Як він написав у Facebook, "Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних Сил України. Загальна вага військової допомоги від США на даний момент сягає 1300 тонн!"

Загальна сума додаткової безпекової допомоги, виділеної Сполученими Штатами Україні у зв'язку з ескалацією російської агресії, становить 200 мільйонів доларів. Тож в аеропорту "Бориспіль" чекають на нові авіарейси зі США з оборонною допомогою для України, зауважують українські посадовці.