Блінкен попередив Лаврова про "рішучу трансатлантичну відповідь" у разі нового вторгнення РФ до України 

Держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим про "нагальне і спільне занепокоєння, що Росія може розглядати можливість проведення нової військової агресії проти України вже у найближчі дні", повідомив речник Держдепу за результатами розмови. Блінкен попередив Лаврова, що у випадку подальшої агресії Росії проти України, відповідь буде "рішучою, масштабною" та продемонстує трансатлантичну єдність.

Блінкен також закликав Лаврова до дипломатії у вирішенні "неспровокованого нагромадження військових сил" Росії поблизу України, йдеться в дописі Держсекретаря США у Twitter.

В заяві російського дипломатичного відомства, виданій за результатами зустрічі, агресію Росії проти України названо "кампанією з пропаганди" з боку США та союзників. Російський МЗС також звинуватив США у "підбурюванні Києва до саботажу Мінських домовленостей" та "спроб силового вирішення "проблеми Донбасу".

Перед розмовою з Лавровим, Блінкен наголосив, що у випадку військових дій РФ проти України, США та союзники швидко введуть жорсткі економічні санкції проти Росії. США та союзники також зміцнюють обороноздатність України і укріплюють східний фланг НАТО. Заява Блінкена прозвучала у суботу під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Фіджі. Блінкен наразі здійснює візит до Індо-Тихоокеанського регіону.

Він, однак, зауважив відсутність ознк готовнсті Росії до деескалації. "Наразі ми бачимо лише ескалацію з боку Москви", - підкреслив посадовець.

На сьогодні ж заплановано телефонну розмову між президентом США Джо Байденом та російським президентом Путіним.

Перед розмовою з Лавровим Блінкен поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. У своєму дописі в соцмедіа держсекретар назвав спілкування з українським колегою "продуктивним" і підкреслив непохитність підтримки США українському суверенітету та територіальної цілісності.

В уряді США напередодні заявили, що нове вторгнення Росії до України можливе вже у найближчі дні. Посольства США та низки інших країн закликали своїх громадян виїхати з України. Росія заперечує плани нового вторгнення.