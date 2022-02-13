Папа Римський назвав «дуже тривожними» новини щодо України

Папа Римський Франциск поновив молитви за послаблення напруги навколо України, йдеться в повідомленні сайту Vatican News.

За повідомленням, під час проповіді в неділю на Площі святого Петра понтифік закликав світових лідерів до пошуку мирного рішення ситуації навколо України.

«Новини, що надходять із України, дуже тривожні. Я покладаюся на заступництво Діви Марії і совість політичних лідерів, на кожне зусилля заради миру», – сказав Франциск, закликавши прихожан помолитися за мир.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

Напередодні більше 200 законодавців зі США та Європи звернулись із закликом до урядів своїх країн докласти всіх дипломатичних зусиль для деескалації напруги, спричиненої нагромадженням Росією військових сил поблизу України, надати Україні летальне та нелетальне військове обладнання для оборони а також підготувати жорсткі економічні санкції.

В уряді США заявляють, що нове вторгнення Росії можливе вже найближчим часом. "Із все більшою ймовірністю, як видається, ситуація йде до певного виду активного конфлікту", - заявив високопосадовець Державного департаменту США під час брифінгу для преси в суботу.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.

В матеріалі використані джерела сайту Vatican News.