Трюдо у телефонній розмові з Зеленським підтвердив потужну підтримку Канади України 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, йдеться у повідомленні уряду Канади.

«Прем’єр-міністр та Президент обговорили занепокоєння щодо триваючого накопичення російських військ в та поряд з Україною, як також триваючу російську агресію та дестабілізуючі дії», - йдеться у повідомленні.

Премєр-міністр наголосив на непохитній підтримці Канадою суверенітету та територіальної цілісності України та підкреслив, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну викличе серйозні наслідки , в тому числі скоординовані санкції. Трюдо зазначив, посилаючись на розмови з Президентом США та європейськими лідерами, що партнери України координують свої дії, щоб мати об’єднану позицію на підтримку України.

«Прем’єр-міністр наголосив на міцній підтримці України, яка включає військові навчання та збільшення потужностей у рамках програми Operation UNIFIER та фінансову допомогу уряду України. Він підкреслив, що безпека України це безпека Європи, та всі демократичні держави прагнуть дотримуватись фундаментальних принципів міжнародного права та державного суверенітету», - йдеться у повідомленні уряду Канади.

Співрозмовники обговорили, яким чином Канада і надалі може допомагати Україні.

Канада – одна з країн, які надають військову допомогу Україні на тлі концентрації російських військ біля українських кордонів.

У січні Канада оголосила про рішення щодо виділення 340 мільйонів доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025, а також збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

В матеріалі використані джерела сайту уряду Канади.