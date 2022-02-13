В Україну з Литви прибули комплекси Stinger та інша військова амуніція 

В неділю в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція. Про це у себе у Facebook повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.

Про прибуття допомоги написав у себе в Твіттері і міністр національної оборони Литви Арвідас Анушкаускас.

«Литовська військова допомога – зенітно-ракетні комплекси Stinger – в Україні. Безпека України – це також наша безпека», - йдеться у дописі міністра.

Резніков подякував Литві за допомогу та наголосив, що «військова допомога сьогодні є однією з ключових запорук відносин між країнами».

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger.

У неділю до України також прибули чергові літаки з американською військовою допомогою. Ще два транспортні літаки - 16-й і 17-й за ліком - приземлились у київському аеропорту "Бориспіль". Як мовиться у повідомленні, ці літаки доправили оборонну допомогу швидкого розгортання - боєприпаси та заряди для гранатометів.

"Ми - разом з Україною", - сказано у пості посольства США.

Минулого тижня Київ прийняв кілька рейсів з військовим вантажем. Транспортні літаки з американським озброєнням, зокрема, Javelin на борту сідали у "Борисполі" в п'ятницю 11 лютого та у середу 9 лютого.

В матеріалі використані джерела Твіттер аккаунтів міністрів оборони Литви та України