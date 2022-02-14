"Напад на Україну - це напад на демократію" - Спікерка Палати представників Конгресу США  

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила з різкими заявами щодо можливого нового вторгнення Росії до України. "Напад на Україну - це напад на демократію", - сказала Пелосі, яка представляє Демократичну партію США, в інтерв'ю АВС News в неділю.

Путін "має знати, що війна - це не відповідь, - зауважила Пелосі. - ... втрати життів, руйнування, втрати для цивільних, військових та інших будуть тяжкими, якщо він прийме рішення про вторгнення".

В Білому домі заявляють, що нове вторгнення Росії до України можливе вже цими днями. Президент США Джо Байден у ці вихідні обговорив безпекову ситуацію навколо України з російським президентом Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Спікерка підкреслила єдність законодавців США щодо запровадження "жорстких наслідків за агресію" Путіна. Вона відзначила, що загроза санкцій вже діє на Росію.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що нове вторгнення Росії до України "зруйнує американсько-російські стосунки на десятиліття" і з наступними президентами.

Він закликав Конгрес запровадити санкції вже до агресії, "до вторгнення з призупинкою дії і після вторнення - такі санкції, які зруйнують рубль і зашкодять російській економіці", - заявив Грем.

"Я б хотів вдарити по ньому [Путіну] за провокацію і чітко викласти санкції: що буде з рублем, його нафтогазовою економікою", - додав Грем в інтерв'ю ABC.

В уряді США раніше заявляли, що санкції потрібно запроваджувати після можливої нової агресії, адже заздалегідь запроваджені санкції не матимуть ефекту стримування. "Якщо покарти когось з те, що вони ще не зробили, вони можуть це зробити все одно. Ми віримо в стримуючий ефект від того, що санкції є в резерві і ми та міжнародна спільнота чітко заявляємо Путіну про жорсткі економічні наслідки, з якими він може зіткнутись", - заявляв речник Пентгону Джон Кірбі.

В статті використано матеріали ABC.