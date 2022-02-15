Чим загрожує світові блокада Чорного моря і як НАТО може допомогти портам Одеси?

Україна, за даними Міжнародної зернової ради, в 2021/2022 маркетинговому році може стати третім за величиною експортером кукурудзи в світі і четвертим – пшениці. Аграрії забезпечують вагому частину валютних надходжень для країни, а для світу Україна – це важливе джерело продовольства. Безпекова криза навколо України вже спричинила коливання світових цін на зерно. Відлуння подальшої агресії буде відчутно далеко за межами регіону, і може погіршити харчову кризу в деяких країнах Азії та Африки, говорять експерти, а для України зрив поставок стане економічним ударом.

Йдеться не лише про схід України, де вирощується значна частина агропродукції, але і про порти на Чорному морі, через які це зерно експортується. Тому події минулого тижня, коли Росія оголосила про обмеження руху в Чорному морі привернули велику увагу. Росія хоче залякати Україну і завдати їй економічної шкоди, говорить експерт з ВМС Браян Кларк, директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонівського інституту США. Він зауважує - Росія стягнула стільки зброї у Чорне море, що здатна блокувати українські порти.

Вони (російьскі сили - ред.) здатні відрізати Одесу від моря

«Російські сили в регіоні справді грізні, - говорить Кларк. - Тут крейсер, декілька фрегатів, кілька кораблів-амфібій, які можуть висадити військових, можливо не прямо до Одеси, але ближче до Криму … також є підводні човни, що входить і виходять з регіону. Вони здатні відрізати Одесу від моря, що Україна, очевидно, сприйме як оголошення війни».

Експерт, однак, вважає, що Росія, ймовірно, замість відкритої ескалацїі, продовжать залякувати, обмежувати здатність України використовувати порти Одеси, щоб зашкодити економічно і обмежити здатність доставляти додаткових військових.

Саме зараз зрив поставок з України стане справжнім шоком для ринку зерна, говорить агроброкерка зі США Луїз Гартнер, керівниця компанії Spectrum Commodities.

"Якщо це трапиться сьогодні- завтра, - говорить експертка, - то ми говоримо про завершення маркетингового року для Росії. Їм не так багато експортувати залишилось – може вісім мільйонів тон пшениці, кукурудзи вони не так багато експортують. А от Україна має продати багато. Є зобов’язання перед Китаєм та іншими великими імпортерами. Якщо це зірвати, це значно змінить потоки. Китай повинен буде шукати, де купити".

Зрив поставок з регіону матиме значний вплив – ціни різко злетять

Інші поставки, які можуть зірватись, це поставки до Єгипту, який проводить великі закупівлі щомісяця і майже завжди купує в Чорноморському регіоні.

Перекрити нестачу буде важко, зауважує експертка, адже інші великі виробники, як Бразилія, Аргентина, потерпають від посухи і у наступні пару місяців – ситуація з поставками буде напруженою. Саме тому, вважає вона, зрив поставок з регіону матиме значний вплив – ціни різко злетять.

Згодом дефіцит на ринку зможуть перекрити США та Канада, говорить Гартнер.

Вона переконана, якщо поставки з України буде зірвано через нову агресію Росії, то і на РФ очікує покарання – міжнародне ембарго.

Якщо ж Росія збереже можливість постачати агропродукцію, вона буде здатна частково перекрити дефіцит, говорять експерти. Також під час зустрічі перед відкриттям Олімпіади російський президент Володимир Путін та китайський президент Сі Цзіньпін підписали угоду, що відкриває шлях до експорту російської пшениці до Китаю.

Алекс Сміт, агроаналітик каліфорнійського Breakthrough Center, США, погоджується – Росія, як значний експортер, може перекрити певну нестачу поставок, яка може виникнути в результаті конфлікту. Все ж Путін, зауважує агроаналітик, ймовірно, не захоче допустити значного зростання цін на харчові продукти всередині Росії. «Гадаю, на Путіна тиснуть політичні сили в Росії, - припускає Сміт. – Минулого тижня Росія заборонила експорт добрив на певний час. Це в основному щоб захистити внутрішні ціни на продукти харчування».

Поряд із зростанням цін на енергоресурси та добрива, зрив агропоставок може боляче вдарити по деяких країнах Азії та Африки, які сподіваються на дешеве українське зерно і де продовольча криза може ще поглибити існуючі внутрішні конфлікти

Сміт наголошує – зрив поставок з України може призвести до харчової кризи далеко за межами регіону. Поряд із зростанням цін на енергоресурси та добрива, зрив агропоставок може боляче вдарити по деяких країнах Азії та Африки, які сподіваються на дешеве українське зерно і де продовольча криза може ще поглибити існуючі внутрішні конфлікти.

«Найбільш залежать від українського зерна: Ліван, який в 2020-му отримав половину своєї пшениці з України, а також Лівія та Ємен. Всі ці три країни нещодавно пройшли через значні конфлікти і вже переживають харчову нестабільність і борються з високими цінами. Я найбільше переживаю за харчову нестабільність в цих країнах на тлі внутрішніх конфліктів», - додає Сміт.

Для того, щоб забезпечити поставки з Одеського порту, Україні варто просити допомоги НАТО, щоб встановити безпечний коридор для торгівлі, вважає Кларк

Україна може "у співпраці з союзниками в регіоні намагатись втримати шляхи доступу, бо якщо це не війна і не блокада, то можна ескортувати кораблі у порт і з нього і росіяни не зможуть це зупинити, якщо вони не хочуть стріляти, а це поза межами того, що Росія хоче наразі робити", вказує експерт.

Країни НАТО однозначно можуть допомогти утримувати доступ до Одеси як торгового порту України

Він заявляє, якщо до супроводу долучити військові кораблі, то це можуть підтримати інші країни, бо немає висадки військових, яке турбує НАТО. "Країни НАТО однозначно можуть допомогти утримувати доступ до Одеси як торгового порту України", - додає Кларк.

Тимчасом, Держгідрографія України визначила додатковий коридор проходження суден з Одеси і, як повідомляють, 15 лютого коридор з порту «Південний» вперше пройшло судно класу Панамакс. В Держгідрографії заявили про «незаконне закриття морського району Росією», яке змусило українське відомство шукати прохід належної глибини в обхід звичних рекомендованих морських шляхів.

Обмеження судноплавства триватиме щонайменше тиждень до кінця оголошених Росією навчань. "Цікаво, що відбудеться 20-го? Вони спакують свої речі і підуть, чи вирішать залишитись довше?" - розмірковує Кларк.

Росія заперечує плани проведення нової агресії проти України.