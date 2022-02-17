Під час обстрілу українських позицій було вражено дитячий садочок у Станиці Луганській. Відео

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Вранці 17 лютого, під час обстрілу українських позицій було вражено дитячий садочок у Станиці Луганській. Фото руйнувань на місці подій надав Голосу Америки і поширив український військовий Юрій Кочевенко. Рятувальники також поширили фото та відео з місця. Повідомляється, що внаслідок обстрілу троє жінок отримали струс мозку.

Станом на 15:00 годину, повідомляє українське військове командування, було зафіксовано 42 випадки обстрілів з російського боку, включно із Горлівкою.

Водночас із окупованої території надходять повідомлення про посилення українських обстрілів уздовж лінії зіткнення.

Українська влада заперечує ці заяви, і заявила, що проросійські сили обстріляли українські війська, але ті не відкривали вогонь у відповідь.