Студія Вашингтон. Мюнхенська безпекова конференція – заяви

Сьогодні в Студії Вашингтон. Російська загроза і небезпека нового вторгнення в Україну – головна тема Мюнхенської безпекової конференції. За інформацією представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера, Росія вже накопичила від 169 до 190 тисяч своїх військ навколо та всередині України. Президент США Джо Байден веде телефонні переговори із групою трансаталнтичних лідерів, аби поінформувати їх про зусилля США зі стримування агресії Росії та пошуку дипломатичного вирішення конфілкту.