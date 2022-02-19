Міністри закордонних справ G7 закликали Росію виконувати Мінські угоди

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" у суботу закликали Росію вдатись до дипломатії, та здійснити відчутне відведення військ від кордонів України. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

Міністри наголосили на відданості знаходженню "мирного та дипломатичного вирішення поточної кризи" та вказали, що у разі будь-якої подальшої військової агресії проти України на неї чекатимуть "масивні наслідки, включно з фінансовими та економічними санкціями щодо широкого кола секторальних та індивідуальних цілей, які накладуть безпрецедентні втрати на економіку Росії".

У заяві підтверджується підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, право обирати власне майбутнє та безпекові рішення, відзначається "стриманість України перед лицем провокацій, що продовжуються, та зусиль спрямованих на дестабілізацію".

Дипломати також вказують, що останні дії влади т.з. "народних республік" повинні розглядатись, як такі, що закладають основу до військової ескалації.

"Росія має використати свій вплив на самопроголошені республіки для прояву стриманості та деескалації", - говорить у заяві.

Заява наголошує на важливості підтримки демократії та інститутів в Україні та заохочення подальшого прогресу щодо реформ.

"Надзвичайно важливим ми вважаємо сприяння збереженню економічної та фінансової стабільності України та добробуту її людей", - відзначає заява.

Дипломати наголошують на важливості виконання Мінських угод, які називають "єдиним шляхом до тривалого політичного вирішення конфлікту у східній Україні", вказують на публічні заяви Зеленського про відданість України Мінським угодам.

"Росія має здійснити деескалацію та виконати її забов'язання щодо Мінських угод", - наголошує заява.

"Ми визнаємо публічні заяви президента Зеленського, які підкреслюють тверду відданість України Мінським домовленостям та його готовність зробити конструктивний внесок у цей процес. Українські пропозиції діалогу заслуговують серйозного розгляду російськими переговорниками та урядом Російської Федерації. Ми закликаємо Росію скористатися можливістю, яку представляють пропозиції України щодо дипломатичного шляху", - йдеться у заяві.

Раніше Путін закликав Україну до діалогу із самопроголошеними республіками. Москва наполягає, що саме Україна не виконує Мінські угоди.

Оглядачі вказують, що між Києвом та Заходом - з одного боку, і Москвою - з другого, існує принципова розбіжність щодо виконання Мінських угод, їх розуміння.

Як відзначав журналіст американського видання Buzzfeed Кристофер Міллер, Мінські угоди можуть стати шляхом до вирішення конфлікту Росії з Україною, лише, якщо будуть імплементовані "так, як їх тлумачать Україна та Захід".

"Якщо вони будуть імплементовані так, як їх розуміє Росія, тоді Мінські угоди - це катастрофа для України. Ця незгода щодо інтерпретації та кроків в угодах - це головна причина, чому вони досі не дали результату", - писав Міллер.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов раніше заявив, що виконання Мінських угод означає "знищення країни", та може призвести до того, що Росія вимагатиме зняття західних санкцій.

У Росії заперечують плани вторгнення в Україну.

"Жодного "російського вторгнення" в Україну, про що з осені минулого року заявляють на офіційному рівні США та їхні союзники, немає і не планується, тому твердження про "відповідальність Росії за ескалацію" не можна розцінити інакше, як спробу чинити тиск та знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки", - йдеться у відповіді Москви на реакцію США на раніше озвучені Росією вимоги щодо надання їй "гарантій безпеки" (відмова НАТО від вступу України та ін. - прим. ГА).

Документ, за повідомленнями ЗМІ, говорить, що Росія не отримала відповіді на її ключові занепокоєності і буде вимушена реагувати у тому числі і "шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру"

На наступний тиждень заплановано зустріч державного секретаря США Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.