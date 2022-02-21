США в ОБСЄ: Це не хайп. Це не істерія. Це не провокація. Росія шукає привід для військових дій

"Ми - перед безоднею повномасштабної війни Росії проти України", - заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання постійної ради ОБСЄ у Відні.

Він закликав Росію повернутись за стіл переговорів до того, як життя будуть втрачені. "До того, як танки поїдуть, літаки полетять і почнеться повна агресія, залишається можливість для дипломатії", - додав дипломат відзначив, що США серйозно поставились до дипломатичних зусиль з деескалації, занепокоєнь Росії в сфері безпеки і, зокрема започаткували Європейський діалог з безпеки.

Карпентер ще раз підтвердив позицію США, що визнання Кремлем неконтрольованих українським урядом регіонів сходу України стане "повним запереченням Мінських домовленостей". А у випадку нового нападу, Росія стане державою-парією, її буде ізольовано від світових фінансових ринків, позбавлено доступу до найбільш високотехнологічних комплектуючих, заявив він.

Карпентер зауважив, що Росія наразі намагається створити привід для військових дій: "Це не хайп. Це не істерія. Це не провокація. Незважаючи на те, що Росія намагається представити, жорстка правда полягає в тому, що зараз Росія намагається створити привід для військових дій. Ми це передбачали і ділилась інформацією в реальному часі про можливість операції "під чужим прапором".

Посадовець назвав заперечення, обман та дезінформацію частиною військової тактики Росії і нагадав події в Криму 2014 року, в Грузії 2008 року і нещодавні заяви про відведення військ від кордонів з Україною, які не отримали підтвердження спостерігачів.

Росія відкидає звинувачення в ескалації агресії.

Як повідомляв Голос Америки, президент Байден у понеділок проводить нараду своєї команди у сфері національної безпеки для обговорення питання про кризу навколо України.

За його словами, у нараді беруть участь держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного кабінету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Як зазначає агенція Reuters, про терміновий характер наради свідчить, зокрема, та обставина, що вона була скликана на День президентів – свято федерального рівня, коли державні служби та відомства зазвичай закриті.

У понеділок президент Росії Володимир Путін заявив у ході позачергового засідання Радбезу країни, що сьогодні оголосить рішення щодо питання визнання незалежності т.з. "республік" підтримуваних Росією.