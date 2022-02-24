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Володимир Путін оголосив про проведення “спеціальної військової операції”

Ukraine Tensions Russian Narrative

Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення “спеціальної військової операції” на території України. Про це він заявив у зверненні, яке транслювалось на російському телебаченні.

“Згідно зі статтею 51 статуту ООН, із санкцій Ради Федерації, мною прийняте рішення про проведення спеціальної військової операції… Ми будемо прагнути до демілітаризації та денацифікації України”.

Володимир Путін додав, що в плани Росії не входить окупація України.

За декілька хвилин після оголошення “військової операції” в кількох українських містах користувачі соціальних мереж повідомили про звуки вибухів чи пострілів. Про звуки вибухів повідомляють люди у Києві, Харкові, Одесі, Краматорську та інших містах.

Доповнюється…

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Акції на підтримку України проходять в різних країнах світу. Відео

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