Курс рубля впав, а ціна на нафту зросла, після нападу Росії на Україну

Курс долара до рубля зріс на 10%, рубль впав до 89,89 рублів за долар на ранок у четвер, подолавши рекордно низьку позначку 86 рублів за долар. Згодом курс рубля дещо зріс до 84,285, повідомляє Reuters.

Російський центробанк оголосив про намір провести інтервенцію на підтримку курсу рубля. Росія має більше 600 мільярдів доларів золотовалютних резервів.

На тлі новин про збройний напад Росії проти України, зросли курси валют, які зазвичай вважаються валютами для збереження цінності - долар та швейцарський франк, пише Reuters.

Основний російський фондовий індекс MOEX впав на 45% після тимчасової призупинки торгів. Загалом падіння індексу склало 14%.

А от ціни на нафту зросли в четвер, нафта Брент та ф’ючерси на американську нафту вперше з 2014 року торгувались вище 100 доларів за барель, пише CNBC News.

Напередодні Міжнародна енергетична асоціація заявила, що слідкує за ситуацією в регіоні і вказала, що найбільші ризики є для поставок 250 000 барелів на день трубопроводом "Дружба" через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії. В асоціації відзначили, що ці країни мають достатні урядові резерви нафти.

Раніше, у відповідь на визнання Росією "незалежності" так званих "Л/ДНР", США, ЄС, Велика Британія, Канада, Німеччина, Японія та Австралія оголосили про запровадження першого раунду санкцій.

США, ЄС, Велика Британія заявили про плани ввести нові потужні санкції проти Росії, після військового нападу.

"Ми заморозимо російські активи в Європейському Союзі і зупинимо доступ російських банків до європейських фінансових ринків, - заявила в четвер президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. - Ми спрямуємо дії проти стратегічних галузей російської економіки, заблокувавши доступ до технологій та ринків, які є ключовими для Росії".

В статті використано матеріали Reuters, CNBC.