НАТО розмістить додаткові наземні та повітряні сили на сході Альянсу

НАТО планує розмістити додаткові повітряні та наземні оборонні сили на сході Альянсу а також підвищує боєготовність сил. Про такі додаткові заходи в НАТО оголосили після консультацій в рамках Статті 4.

НАТО засудило "страхітливий" напад Росії проти України і назвало його "невиправданим і непровокованим" а також засудило дії Білорусі за створення можливості для такого нападу.

"Дії Росії - серйозна загроза євроатлантичній безпеці і вони матимуть геостратегічні наслідки", - йдеться в заяві.

НАТО висловило підтримку Україні і закликало Росію "негайно припинити військові дії і вивести всі війська з України та навколишніх територій, повністю поважати міжнародне гуманітарне право і дозволити безпечний та безперешкодний доступ для гуманітарної допомоги всім, хто її потребує".

Засідання, скликане на запит Польщі та країн Балтії в рамках статті 4 НАТО передбачає проведення консультацій у випадку загрози для когось із созників, або коли хтось із союзників вважає, що існує загроза для їхньої територіальної цілісності, політичної незалежності, безпеки.

У п'ятницю також відбудеться саміт лідерів країн-членів НАТО, оголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. Під час прес-конференції у четвер, він назвав дії Росії "умисним, холоднокровним і давно спланованим вторгненням".