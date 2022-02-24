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США, союзники запроваджують санкції, які мають на меті економічно ізолювати Росію - подробиці. Відео
1 годину тому
Юлія Ярмоленко
Богдан Цюпин
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США, союзники запроваджують санкції, які мають на меті економічно ізолювати Росію - подробиці. Відео
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720p | 139,0MB
США, союзники запроваджують санкції, які мають на меті економічно ізолювати Росію - подробиці. Відео
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