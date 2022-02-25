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Блінкен вважає, що Путін прагне вести дії і поза Україною

Держсекретар США Ентоні Блінкен

"Путін чітко зазначив, що хоче поновити Радянський Союз", - вказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBS. Блінкен ствердно відповів на питання стосовно того, чи хоче Путін просуватись і поза межами України.

"І без розвідданих можна сказати, що президент Путін цього хоче, - відповів держсекретар. - Він [Путін] чітко вказав , що хотів би поновити радянську імперію".

"Він також хотів би встановити сферу інтересів над сусідніми країнами, які колись були частиною радянського блоку", - додав він.

Блінкен, однак, вказав, що "коли йдеться про загрозу поза кордонами України, є потужна сила, яка стоїть на його шляху - стаття 5 НАТО - напад на одного є нападом на всіх".

У четвер президент США Джо Байден оголосив новий пакет фінансових та економічних санкцій проти Росії, після того, як Кремль розпочав військові дії проти України. Санкції оголосили також Велика Британія і ЄС. Український президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на Росію.

Він написав у Twitter зранку 25 лютого, що «ще не всі можливості щодо санкцій вичерпані». Зеленський повідомив, що цього ранку розмовляв з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, з президентом Фінляндії та з британським прем’єр-міністром.

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Стоп російській агресії в Україні. Акція протесту у Нью-Йорку. Відео
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Стоп російській агресії в Україні. Акція протесту у Нью-Йорку. Відео

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Стоп російській агресії в Україні. Акція протесту у Нью-Йорку. Відео

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