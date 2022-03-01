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Гімн України на сцені Метрополітен - провідній опері світу. Відео

  • Голос Америки
Гімн України на сцені Метрополітен - провідній опері світу. Відео
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Гімн України на сцені Метрополітен - провідній опері світу. Відео

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Виконавці опери «Дон Карлос» у понеділок 28 лютого почали виставу із виконання державного гімну України. Поміж акторів на сцені був український співак Володимир Буяльский. Глядачі слухали стоячи.

Ідея належить генеральному менеджеру опери Метрополітен Пітеру Ґелбу. У неділю він оголосив, що опера припиняє співпрацю з усіма виконавцями та інституціями, які підтримують президента Росії або яких підтримує Путін. Допоки вторгнення і вбивства не зупиняться, не повернеться порядок і не буде компенсовано шкоду, підкреслив Ґелб. Решту сезону Метрополітен опера присвячує мужності українського народу.

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