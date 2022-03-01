Блінкен в ООН – кількість російських злочинів в Україні зростає щогодини 

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок повідомив Раді з прав людини ООН, що в Україні зростає кількість ударів по цивільним об'єктам з боку російських військ, повідомляє агентство Рейтер.

«Росія завдає ударів по лікарнях, школах та житлових будинках, – зазначив Блінкен у відео-зверненні до женевського форуму. – З кожною годиною зростає кількість повідомлень про зневажання прав людини та порушення міжнародних законів».

Екстрена нарада Ради ООН з прав людини призначена на найближчий четвер. На ньому розглядатиметься поданий Києвом проект резолюції, що передбачає міжнародне розслідування порушень, що стане «важливим кроком , який забезпечить відповідну документацію подій та притягнення до відповідальності».

«Ми повинні вдатися до кроків, щоб притягнути загарбників до відповідальності», сказав Блінкен, наголосивши на необхідності таких дій заради поваги «до кожної жертви цих злочинів».

США наразі уважно у тісній співпраці з партнерами по всьому світу розслідує питання здійснення воєнних злочинів в ході російського вторгнення в Україну, зазначила речниця Білого дому Джен Псакі.

В матеріалі використані джерела Рейтер.