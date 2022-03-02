Час-Тайм. Головне про зусилля США для зупинки війни Росії в Україні

В ефірі Час-Тайм. Російські військові бомблять українські міста і вбивають цивільних. Українська армія продовжує відбивати удар. США і союзники не припиняють надавати Україні допомогу. Ключові заяви президента Байдена про Україну під час виступу в Конгресі. Головне про найостанніші зусилля США для зупинки російської війни в Україні. Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію із засудженням Росії та вимогою до Москви негайно припинити використання сили проти України. Чи варто очікувати обмежень на торгівлю нафтою та газом з Росією? Експерти – про санкції. У Нью-Йорку набирає обертів збір коштів, пакування та відправка вантажів в Україну.