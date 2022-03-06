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- Голос Америки
Американські законодавці підтримують посилення допомоги Україні
Американські законодавці висловлюються на підтримку надання додаткової військової допомоги Україні, яка протистоїть російському вторгненню.
Незабаром Конгрес схвалить екстрене фінансування, надав 10 мільярдів доларів на оборонні потреби України та на гуманітарну допомогу для евакуації цивільних осіб, заявив у неділю сенатор від Коннектикуту Кріс Мерфі у недільному ефірі каналу Fox News.
Водночас законодавці не вважають за можливе запровадження безпольотної зони у повітряному просторі України країни для стримування російських повітряних атак.
"Це означатиме "Третю світову війну"", - сказав у неділю сенатор-республіканець Марко Рубіо, виступаючи на каналі ABC.
«Я думаю, що ми можемо багато зробити, щоб допомогти Україні захистити себе… але я думаю, що людям потрібно розуміти, що таке безпольотна зона», – наголосив Рубіо.
Інший законодавець, натомість, висловив менш категоричну позицію. «Я не виключав би нічого», – заявив у неділю сенатор-демократ Джо Манчин в програмі каналу NBC «Зустріч з пресою».
«Якби я був президентом Зеленським, я просив би ввести безпольотну зону. Проблема в тому, що безпольотної зони над Україною немає», – сказав Кріс Мерфі.
За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, президент Джо Байден перебуває у постійному контакті з Володимиром Зеленським щодо прохання України щодо надання їй додаткових літаків.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон зараз "активно розглядає питання про літаки, які Польща може надати Україні, й вивчають те, як ми зможемо це компенсувати (backfill - ред.), якщо Польща вирішить постачати ці літаки". Він підкреслив: "Я не можу говорити про часові рамки, але скажу, що ми розглядаємо це дуже, дуже активно".
Про це Блінкен сказав 6 березня під час візиту до Молдови, де, зокрема, підкреслив, що наслідки російської війни в Україні - глобальні.
Тим часом, посол України в США Оксана Маркарова в неділю в інтерв'ю Fox News знову закликала США надати Україні зенітне озброєння та надати іншу військову допомогу.
«Ми маємо ставитися до Росії як до терористичної держави», – наголосила Маркарова.
Раніше держсекретар Блінкен повідомив, що США мають у своєму розпорядженні заслуговуючі довіри свідчення того, що Російські війська в Україні нападають на мирних жителів і що ці дії, можливо, можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.
До проведення розслідування з цього питання закликала у неділю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Путіна необхідно судити за воєнні злочини, і я закликаю своїх колег підтримати мою резолюцію про притягнення його до відповідальності за злочини, вчинені ним проти людства», – написав у Твіттері конгресмен-демократ Адріано Еспайлат.
Тим часом спроби евакуації мирного населення з обстрілу Маріуполя, що зазнав обстрілу, вже другий день залишаються безуспішними. Про це повідомляється в заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Папа римський Франциск виступив із черговою заявою щодо подій в Україні. «В Україні течуть річки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та страждання», – сказав понтифік у щотижневому зверненні до віруючих на площі Святого Петра у Ватикані.
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У Лос-Анджелесі запрацював великий пункт збору гуманітарної допомоги Україні. Відео
- Голос Америки
Розвідка Британії: Росія хоче перекласти на Київ провину за жертви серед мирного населення під час евакуації у Маріуполі
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном подальше посилення санкцій проти Росії і наступні спільні кроки.
«Продовжив діалог із прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм і воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії й узгодили наступні спільні кроки», – написав він Зеленський у твітері 6 березня.
При цьому британська військова розвідка повідомила, що Росія, ймовірно, звинувачує Україну у порушенні домовленості про перемир'я в Маріуполі, щоб перекласти на Київ провину за жертви серед цивільного населення, що намагалось евакуюватись.
"Як і вчора, Росія звинуватила Україну у порушенні домовленості про припинення вогню. Це, ймовірно, додаткова спроба применшити відповідальність за цивільні жертви через продовження бомбардування міста Росією", - повідомляє розвідка.
Тим часом, у неділю президент Франції Емманюель Макрон провів майже двогодинну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав Кремль зупинити воєнні дії в Україні. Зокрема, Макрон висловив особливу стривоженість ймовірною загрозою наступу російської армії на Одесу і закликав гарантувати безпеку українських ядерних об'єктів.
Тим часом, у неділю у телефонній розмові із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом президент Росії Володимир Путін заявив, що умовою призупинення "спецоперації", як у Кремлі називають повномасштабну війну в Україні, є "виконання Києвом вимог Росії".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
- Голос Америки
МАГАТЕ висловило глибоке занепокоєння ситуацією на ЗАЕС
Україна поінформувала МАГАТЕ, що хоча звичайний склад ЗАЕС продовжує працювати, керівництво станції перебуває під наказами командира російських військ, які взяли контроль над об’єктом минулого тижня, йдеться у повідомленні керівника міжнародного відомства Рафаеля Гроссі.
Він також повідомив, що будь-які дії, пов’язані з технічним управлінням станцією, повинні отримати попередній дозвіл російських військових.
Директор МАГАТЕ висловив глибоке занепокоєння з приводу цього розвитку, оскільки він порушує засади ядерної безпеки.
«Оперативний склад має бути здатний виконувати свої безпекові обов’язки та повинні мати можливість приймати рішення, не перебуваючи під тиском», - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
Міжнародне відомство також зазначило, що Україна повідомила, що російські сили на об’єкті вимкнули певні мобільні мережі та інтернет з тим, щоб унеможливити надходження надійної інформації з об’єкта по нормальних каналах комунікації.
Це, наголошують в МАГАТЕ порушує принцип наявності «надійного зв’язку з регулятором та іншими».
«Попри проблеми зі зв’язком, наголошують в МАГАТЕ, відомство змогло отримати останню інформацію про операційний стан ЗАЕС та підтвердити, що рівень радіації залишається в нормі», - йдеться в повідомленні.
В МАГАТЕ також кажуть, що оперативний склад станції працює в три зміни. Щоправда, є проблеми з доступом до харчів.
В матеріалі використані джерела МАГАТЕ.
Блінкен: США вивчають постачання Польщі літаків, якщо Варшава надасть їх Україні, і мають дані, що армія РФ навмисне атакує мирних українців
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон зараз "активно розглядає питання про літаки, які Польща може надати Україні, й вивчають те, як ми зможемо це компенсувати (backfill - ред.), якщо Польща вирішить постачати ці літаки". Він підкреслив: "Я не можу говорити про часові рамки, але скажу, що ми розглядаємо це дуже, дуже активно".
Про це Блінкен сказав 6 березня під час візиту до Молдови, де, зокрема, підкреслив, що наслідки російської війни в Україні - глобальні.
При цьому у коментарі CNN Блінкен сказав, що Сполучені Штати розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти.
Крім того, Блінкен заявив, що США мають "дуже достовірні повідомлення", що російська армія здійснює цілеспрямовані атаки по цивільному населенню України. За його словами, ці повідомлення документуються, задля того аби відповідні організації могли здійснити розслідування того, чи були здійснені воєнні злочини.
На початку минулого тижня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що суд розслідуватиме можливі воєнні злочини, або злочини проти людяності в Україні.
Раніше США та Велика Британія заявили про розміщення Росією термобаричної зброї, або так званих вакуумних бомб в Україні. Термобаричні бомби фактично висмоктують кисень з оточуючого середовища, щоб провести вибух при вищій температурі, ніж звичайні бомби.
"Ми бачили відео, як російські сили пересувають до України надзвичайно летальну зброю, якій немає місця на полі бою. Це включає кластерні боєприпаси та вакуумні бомби, заборонені Женевською конвенцією, - заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Пізніше посольство США в Україні написало у Twitter: "Напад на атомну електростанцію - воєнний злочин. Обстріл Путіним найбільшої атомної станції Європи виводить його правління терору на інший рівень".
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у суботу 5 березня Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели зустріч на українсько-польському прикордонному переході у Польщі.
"І тиск на Росію, який є не лише безпрецедентним, який не лише створює дуже, дуже конкретні наслідки для Росії, цей тиск також не лише продовжуватиметься - він зростатиме доки ця війна, війна за вибором, не завершиться", - заявив Блінкен.
Тим часом, у неділю у телефонній розмові із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом президент Росії Володимир Путін заявив, що умовою призупинення "спецоперації", як у Кремлі називають повномасштабну війну в Україні, є "виконання Києвом вимог Росії".
У статті використано матеріали Reuters, CNN, "Радіо Свобода"
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