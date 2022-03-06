Американські законодавці підтримують посилення допомоги Україні

Американські законодавці висловлюються на підтримку надання додаткової військової допомоги Україні, яка протистоїть російському вторгненню.

Незабаром Конгрес схвалить екстрене фінансування, надав 10 мільярдів доларів на оборонні потреби України та на гуманітарну допомогу для евакуації цивільних осіб, заявив у неділю сенатор від Коннектикуту Кріс Мерфі у недільному ефірі каналу Fox News.

Водночас законодавці не вважають за можливе запровадження безпольотної зони у повітряному просторі України країни для стримування російських повітряних атак.

"Це означатиме "Третю світову війну"", - сказав у неділю сенатор-республіканець Марко Рубіо, виступаючи на каналі ABC.

«Я думаю, що ми можемо багато зробити, щоб допомогти Україні захистити себе… але я думаю, що людям потрібно розуміти, що таке безпольотна зона», – наголосив Рубіо.

Інший законодавець, натомість, висловив менш категоричну позицію. «Я не виключав би нічого», – заявив у неділю сенатор-демократ Джо Манчин в програмі каналу NBC «Зустріч з пресою».

«Якби я був президентом Зеленським, я просив би ввести безпольотну зону. Проблема в тому, що безпольотної зони над Україною немає», – сказав Кріс Мерфі.

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, президент Джо Байден перебуває у постійному контакті з Володимиром Зеленським щодо прохання України щодо надання їй додаткових літаків.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон зараз "активно розглядає питання про літаки, які Польща може надати Україні, й вивчають те, як ми зможемо це компенсувати (backfill - ред.), якщо Польща вирішить постачати ці літаки". Він підкреслив: "Я не можу говорити про часові рамки, але скажу, що ми розглядаємо це дуже, дуже активно".

Про це Блінкен сказав 6 березня під час візиту до Молдови, де, зокрема, підкреслив, що наслідки російської війни в Україні - глобальні.

Тим часом, посол України в США Оксана Маркарова в неділю в інтерв'ю Fox News знову закликала США надати Україні зенітне озброєння та надати іншу військову допомогу.

«Ми маємо ставитися до Росії як до терористичної держави», – наголосила Маркарова.

Раніше держсекретар Блінкен повідомив, що США мають у своєму розпорядженні заслуговуючі довіри свідчення того, що Російські війська в Україні нападають на мирних жителів і що ці дії, можливо, можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

До проведення розслідування з цього питання закликала у неділю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Путіна необхідно судити за воєнні злочини, і я закликаю своїх колег підтримати мою резолюцію про притягнення його до відповідальності за злочини, вчинені ним проти людства», – написав у Твіттері конгресмен-демократ Адріано Еспайлат.

Тим часом спроби евакуації мирного населення з обстрілу Маріуполя, що зазнав обстрілу, вже другий день залишаються безуспішними. Про це повідомляється в заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Папа римський Франциск виступив із черговою заявою щодо подій в Україні. «В Україні течуть річки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та страждання», – сказав понтифік у щотижневому зверненні до віруючих на площі Святого Петра у Ватикані.