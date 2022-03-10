Студія Вашингтон. Нова допомога Україні та європейським союзникам

Сьогодні в Студії Вашингтон. Війна Росії проти України триває 15-тий день. Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю у своїх операціях «під чужим прапором» в Україні – попередили в Білому домі. Шляхи допомоги Україні у війні з Росією обговорила віце-президентка США Камала Гарріс з президентом Польщі у Варшаві. Палата представників Конгресу США затвердила новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам на суму 13 млрд 600 млн доларів.