Студія Вашингтон. Нова допомога Україні та європейським союзникам
Сьогодні в Студії Вашингтон. Війна Росії проти України триває 15-тий день. Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю у своїх операціях «під чужим прапором» в Україні – попередили в Білому домі. Шляхи допомоги Україні у війні з Росією обговорила віце-президентка США Камала Гарріс з президентом Польщі у Варшаві. Палата представників Конгресу США затвердила новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам на суму 13 млрд 600 млн доларів.
Випуски
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березень 10, 2022
Студія Вашингтон. Новий пакет допомоги Україні – скільки, коли, на що
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березень 09, 2022
Студія Вашингтон. Нові заходи США у відповідь на російську агресію
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березень 08, 2022
Студія Вашингтон. Яку допомогу Україні пропонують у Конгресі США
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березень 05, 2022
Студія Вашингтон. Напад на АЕС. Як реагує світ?
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березень 04, 2022
Студія Вашингтон. Поставки військової допомоги Україні – що очікувати
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березень 03, 2022
Студія Вашингтон. Ключові заяви президента Байдена про Україну