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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Нова допомога Україні та європейським союзникам

Студія Вашингтон. Нова допомога Україні та європейським союзникам
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Студія Вашингтон. Нова допомога Україні та європейським союзникам

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Війна Росії проти України триває 15-тий день. Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю у своїх операціях «під чужим прапором» в Україні – попередили в Білому домі. Шляхи допомоги Україні у війні з Росією обговорила віце-президентка США Камала Гарріс з президентом Польщі у Варшаві. Палата представників Конгресу США затвердила новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам на суму 13 млрд 600 млн доларів.

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