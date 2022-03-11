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США, "Велика сімка" та ЄС скасовують для Росії статус "країни найбільшого сприяння у торгівлі"
США, країни “Великої сімки” та Євросоюз закликатимуть до скасування для Росії статусу “країни найбільшого сприяння”. Про це у п'ятницю оголосив, серед іншого, президент США Джо Байден.
За його словами, такий крок дозволить притягнути президента Росії Путіна до “ще більшої відповідальності за його агресію проти України”.
«В час, коли Путін продовжує свій нещадний напад, Сполучені Штати, союзники та партнери продовжують спільно працювати, щоб посилити економічний тиск на Путіна та ще більше ізолювати Росію на світовій арені”, - сказав президент США.
За його словами, кожна країна впроваджуватиме скасування цього статусу, виходячи із власних національних інтересів.
“Кожна з наших країн вживатиме заходів, щоб відмовити у статусі “країни найбільшого сприяння” для Росії. Позначення статусу найбільшого сприяння означає, що дві країни домовляються торгувати одна з одною на найкращих умовах – низькі тарифи, мало перепон у торгівлі та максимально можливий імпорт”, – заявив Байден.
Президент США: “У Сполучених Штатах ми це називаємо постійними нормальними торговими відносинами (PNTR). Скасування PNTR для Росії ускладнить Росії ведення бізнесу зі Сполученими Штатами. А запровадження цього в унісон з іншими країнами, які складають половину світової економіки, стане ще одним нищівним ударом по економіці Росії, яка вже дуже страждає від наших санкцій”.
Це рішення, якщо буде затверджене Конгресом, дозволить США (та іншим країнам) вводити мита на широкий спектр російських товарів. "Путін - це агресор. Він не може вести війну, загрожувати самій основі міжнародного миру і стабільності, а потім просити про фінансову допомогу”, - сказав президент Байден у своїй промові у п'ятницю.
Скасування статусу "постійних нормальних торговельних відносин" для Росії передбачає схвалення Конгресом США. Раніше законодавці з обох палатах Конгресу висловлювали підтримку такому кроку. Очікується, що Конгрес ініціює відповідний законопроект вже незабаром.
На сайті Білого дому також повідомили, що США, їхні союзники та партнери будуть відмовляти Росії у пільгах на позики в багатосторонніх фінансових установах, таких як МВФ та Світовий Банк. США також заборонять експорт предметів розкоші до будь-якої особи, що знаходиться в Росії.
“Це передбачає, що американські фізичні та юридичні особи не будуть постачати предмети розкоші, як то високоякісні годинники, розкішні транспортні засоби, елітний одяг, високоякісний алкоголь, ювелірні вироби та інші товари, які часто купує російська еліта”, - мовиться на сайті Адміністрації президента США.
Байден також оголосив, що США забороняють імпорт деяких товарів з Росії, зокрема морепродуктів, горілки та діамантів.
Крім того, за його словами, країни “Великої сімки” додадуть нові імена до списку олігархів, що перебувають під санкціями.
Білий дім розпорядився, щоб Міністерство фінансів США вжило заходів, аби запобігти ухилянню від санкцій, зокрема через віртуальну валюту.
Під час своєї промови, президент Байден повідомив, що спілкувався у п'ятницю із президентом України Володимиром Зеленським і “сказав йому, як завжди я кажу, коли з ним розмовляю, що Сполучені Штати - з Україною в час, коли вони борються, щоб захистити свою країну”.
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В ООН заявили, що кількість біженців з України вже сягнула 2,5 мільйона
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у п'ятницю заявив, що кількість біженців з України сягнула 2,5 мільйона осіб.
"За нашими оцінками, близько 2 мільйонів людей також вимушено переміщені всередині України. Ця безглузда війна (senseless war - англ.) примусила мільйони залишити домівки", - також відзначив Гранді.
Як повідомляється, президент США Джо Байден заявив, що країна з "відкритими обіймами" прийме біженців з України.
Як повідомляв "Голос Америки", напередодні віце-президента США Камала Гарріс у ході візиту до Польщі зустрілась з вимушеними переселенцями з України. Про це повідомляє сайт Білого дому.
Перед початком зустрічі Гарріс вказала, що спілкування з вимушеними переселенцями з України допоможе їй, президент США, та американському народу зрозуміти через, як найкраще допомогти тим, хто вимушено залишив Україну.
Оглядачі коментують слова Путіна про сприяння "добровольцям", які хочуть воювати на боці Росії
Колишній адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс вважає, що Заяви Росії щодо відправки "добровольців" для ведення бойових дій на її боці в Україні, "підливають бензину у багаття військових злочинів".
На думку Ставрідіса, в Україні такі особи, які виступлять на боці Росії, будуть коїти злочини.
Росія не планує припиняти війну, пише Антон Барбашин, редакційний директор видання Riddle Russia, коментуючи заяви Кремля. "Росія іде до мети незважаючи на ціну", - пише Барбашин.
Як повідомляє "Интерфакс", президент Росії Путін у п'ятницю заявив, що "треба піти на зустріч та допомогти дістатись зони бойових дій" тим, хто добровільно, "тим більше не загроші" прагне приєднатись до сил Росії в Україні.
Міністр оборони Шойгу, повідомляють ЗМІ, заявив, що понад 16 000 осіб із близькосхідних країн висловили готовність брати участь у бойових діях на боці підтримуваних Росією т.з. "республік".
Як повідомляється, Путін також заявив, що Захід не приховує "збір найманців" для відправки в Україну.
Як відзначає голова бюро видання Financial Times у Москві Макс Седдон, у Росії можуть розглядати відправку військових із Сирії, як відплату з боку режиму Асада, якому Росія допомогла військово у складній для нього ситуації.
BBC раніше повідомили, що Британське міністерство оборони вважає, що в Україну, ймовірно, вирушають "досвідчені найманці" з російських приватних військових компаній, пов'язаних із Кремлем.
Як повідомляв "Голос Америки", за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в Україну прямують добровольці із 52 країн світу, готові вступити до лав українського Інтернаціонального легіону. Таким чином, вони відповіли на заклик президента Володимира Зеленського допомогти Україні протистояти російській агресії.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", "Интерфакс", BBC.
Президент Джо Байден - про нові кроки щодо притягнення Росії до відповідальності. Наживо мовою оригіналу
Президент США Джо Байден оголошує нові кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну проти України. Наживо мовою оригіналу.
Байден висловився про ціну підтримки України для американців
Президент США Джо Байден заявив, що ціна, яку американці зараз сплачують за протидію Росії, буде вищою, якщо Сполучені Штати Америки не діятимуть негайно, щоб протистояти Путіну. Про це президент США Джо Байден заявив напередодні на зустрічі Національного комітету Демократичної партії.
У ході виступу Байден назвав Путіна "тираном".
За словами президента США, адміністрація має бути відвертою із американцям щодо того, що "битва за свободу також обертається певними жертвами вдома".
"Люди вже - вже відчувають зростання цін через Путіна та автозаправках", - заявив Байден, вказуючи на зростання цін на пальне у США.
"Я думаю, що американці знають, наскільки важливий цей бій. Я думаю, що вони знають, що якою болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана", - заявив президент США,
Раніше у Республіканській партії США заявили, що зростання цін у країні, рекордна інфляція, є наслідками рішень уряду країни, а Байден намагається "перекласти відповідальність".
"Ціни на пальне зростають не через Путіна - відповідальність за це на Байдені", - твітує конгресмен-республіканець Грег Стойбе.
Показник щорічної інфляції в Америці досяг рекордних із 1982 року 7,9%, йдеться в офіційних даних Міністерства праці США. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%".
Як повідомляв "Голос Америки", раніше президент США Джо Байден оголосив заборону на імпорт нафти, газу та вугілля з Росії. Також Палата представників США проголосувала за заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля до Сполучених Штатів.
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